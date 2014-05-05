今年6月«KazEOSat-2»将从俄罗斯“亚内斯”航天基地发射

哈新社阿斯塔纳讯，今天国家航天署署长穆萨巴耶夫在国家新闻中心召开的新闻发布会上称，哈萨克斯坦卫星地面控制基地将于2014年7月在阿斯塔纳市成立。

穆萨巴耶夫说："4月30日，我国高精确度«KazEOSat-1»遥感卫星从法国库鲁航天基地成功发射， "KazEOSat-1"遥感卫星是第一枚哈萨克斯坦地球观测卫星（(Kazakhstan Earth Observation Satellite）。这枚卫星由空中巴士集团下属空中巴士国防与航天部门（Airbus Defence and Space，原欧洲航空防务与太空阿斯特里姆公司，EADS Astrium）为哈萨克斯坦"Қазақстан Ғарыш Сапары （Kazakhstan Garysh Sapary）" 国家股份公司制造。此外，依据哈萨克斯坦与法国达成的协议，哈萨克斯坦技术人员将在法国与英国接受培训。" 署长还表示，中等精度的«KazEOSat-2»遥感卫星是由星空中巴士集团下属空中巴士国防与航天部门制造的，计划将在今年6月从俄罗斯亚内斯航天基地发射，此外，位于阿斯塔纳市的微信地面控制基地将于今年7月成立。