6国U16国少队将参加今年的总统杯足球赛

哈通社阿斯塔纳电，今年6月25日至29日在阿斯塔纳体育场将举办第七届总统杯足球赛，届时将有来自6个国家U16国少队展开角逐。

据哈萨克斯坦足协会长奥利加斯∙阿布拉耶夫说："今年哈萨克斯坦足协邀请了阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦以及目前稳居国际足联排名首位的西班牙国少队将参加本次比赛。" 奥利加斯∙阿布拉耶夫表示，哈萨克斯坦足协期待上届总统杯冠军哈萨克斯坦国少队在本次比赛中良好发挥。此外，通过总统杯发掘优秀的国家队预备球员。 值得一提的是，哈萨克斯坦总统杯赛也入选了国际足联和欧足联国际正规比赛名单。 总统杯赛程安排如下： A组：哈萨克斯坦、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦 B组：西班牙、塔吉克斯坦、阿塞拜疆

赛程： 6月25日： 12:00 -阿塞拜疆-塔吉克斯坦 18:00 -开幕式 19:00-哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦 6月26日： 16:00- 格鲁吉亚-吉尔吉斯斯坦 19:00塔吉克斯坦-西班牙 6月27日： 16:00- 西班牙-阿塞拜疆 19:00 哈萨克斯坦-格鲁吉亚 6月28日：休息日 6月29日： 12:00-5、6名争夺赛 14:00-3、4名争夺赛 19:00- 决赛