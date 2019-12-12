《沃尔布拉克会战》即将上映 讲述600战士击败5万强敌的历史传奇

哈通社/努尔苏丹/12月12日 – 8集电视连续剧《沃尔布拉克会战》上映前夕的正式介绍仪式，11日在首都努尔苏丹举行。

据悉，本剧以哈萨克-准格尔200年战争时代以少胜多的著名战役——«沃尔布拉克会战»为主题，旨在展示历史上哈萨克军人的爱国主义情感以及卫国护民的忠勇。

全剧将于独立日期间，在国家电视台Qazaqstan频道播出。

在介绍仪式上，哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫表示，自该部2016年成立以来，就开始大力推动国产电影电视剧行业的发展，增加电视频道国产电视剧作品的播放数量。

他强调，包括《沃尔布拉克会战》等在内的一系列作品，仅仅只是«序幕»，随着明年阿拜、阿尔法拉比诞辰系列活动的启动，文化领域将推出更多精品。

电视剧《沃尔布拉克会战》以1643年沃尔布拉克附近的著名战役为主题改编而成，也是我国首部以此战为主题的电视作品。在这场战役中，哈萨克汗国领袖江格尔汗率领600名战士组成的精锐部队，依靠火器和地形优势，以及优秀的战术，以逸待劳击败了近5万人的准格尔侵略军。

据哈萨克斯坦国家广播电视集团董事会主席拉扎特·塔尼斯拜介绍，为全面还原历史战役的真实样貌，电视剧剧组在阿拉木图州、江布尔州、突厥斯坦州以及沃尔布拉克古战场遗址进行了长期拍摄。

«本剧，是总结和展示历史的重要方式。明年我们还将拍摄有关阿拜和阿尔法拉比的电视连续剧。»他说。

电视剧导演为此前执导了两部长篇优秀电视作品《神枪手克伊克》和《艰难岁月——阿拉什党人》的穆拉特·毕多索夫。

«斯巴达300勇士的传说世人皆知，但江格尔汗在历史上用600精锐击败5万强敌的壮举，很多人除了略有听闻外，对这场战役的实际情况都并不了解。本剧旨在展示这一历史事件。»穆拉特·毕多索夫说。

全长8集的电视连续剧将于12月16~17日14:50时起在Qazaqstan频道播映。

【编译：木合塔尔·木拉提】