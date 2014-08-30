马航重组计划拟裁员6000人

哈通社阿斯塔纳8月30日电，据新华网报道，马航的大股东国库控股公司29日宣布马航重组计划，其中包括成立一家新公司接管马航原有业务，并裁员6000人。

国库控股公司总裁阿兹曼•莫达在新闻发布会上表示，重组计划包含12项内容，涉及对马航的全面改革，并将使该公司在退市后3年内，即2017年底前，实现持续盈利。 他指出，马航将在2014年底前退市，而它的相关业务、资产和债务将在2015年7月1日前转移到新公司。新公司计划在马航退市后3年内实现转亏为盈，并将在3至5年内，即2017年底至2019年内重新上市。马航重组费用及对其进一步投资总计将达60亿马币（约合19亿美元）。 根据该计划，新公司将拥有大约1.4万名员工，这意味着马航将从现有的2万名员工中裁员30%。国库控股公司表示，将采取措施对被裁员工进行再培训和再安置，并将积极为他们创造新的工作岗位。 阿兹曼•莫达称，从旧公司到新公司过渡的10个月中，公司的领导层将出现重大变动。现任马航首席执行官叶海亚将在过渡期间继续在原有职位上领导旧公司直至2015年7月1日新公司成立，而国库控股公司已经开始寻找新公司的首席执行官，并将适时公布。 国库控股公司本月8日曾要求马航采取相关股权转让计划，以使该公司成为马航的唯一股东，并要求马航申请从马来西亚股票交易所退市，以便对马航进行全面审视和重组。