已有6000名归国同胞办理“回归者”证明延期手续

哈通社/努尔-苏丹/9月27日 -- 哈萨克斯坦内务部移民局局长哈尼·什穆尔巴耶夫26日在介绍《对境外同胞提供国家支持》法案时表示，截至目前已近6000名归国同胞的“回归者”身份证明文件的有效期限获得了延长。

据其介绍，归国外籍哈萨克族同胞入籍所需提交的材料当中包括«回归者»身份证明文件，但由于各种原因，许多归国同胞常因该文件逾期失效而无法顺利完成入籍手续。为了妥善解决这一问题，内务部在向总统办公厅多次发函后，得到了延长«回归者«身份证明文件期限和简化哈萨克族同胞入籍程序的指示。

“证明文件的有效期限将被延长至2019年12月31日。”他说。

哈尼·什穆尔巴耶夫表示，目前相关工作仍在有序开展当中。也就是说，只要是在哈萨克斯坦境内拥有合法长期居留证的外籍哈萨克族同胞，其“回归者”证明文件无论何时逾期，均可在移民部门办理延期手续。

“截至目前，共有5988名哈萨克族裔同胞在地方执行机构办理了‘回归者’身份证明文件的延期手续。其中5235人向内务部提交了完整材料并获得了哈萨克斯坦国籍。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】