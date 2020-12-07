超过6000名哈国公民参加联合国儿童基金会的志愿者计划

哈通社/努尔苏丹/12月7日--联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表阿尔图尔·范·迪岑介绍了该组织在哈萨克斯坦正在实施的志愿者项目。

联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表在志愿者活动发展国际会议上说：“哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在一年前宣布2020年为志愿者年。这启发了我们开设自己的志愿者计划。目前，儿童基金会的志愿者项目正在全国各地实施。年轻人和老一辈人都参加了这个项目。所有这些人都以一个共同的思想和信念团结在一起，即我们每个人都可以而且应该为创造一个更好的世界做出贡献。自2020年3月启动志愿者计划以来，我们已成功吸引了6000多名志愿者。他们通过在线讲座向5000多名学童和1500名家长，通过社交媒体向50万年轻人传达了重要信息。”

据他介绍，越来越多的年轻人正在积极参与在线志愿服务计划。

“志愿服务计划是在冠状病毒出现之前启动的，但是考虑到现实情况，我们将计划调整为在线模式。如今，我们看到了志愿者计划如何有效地吸引年轻人，使他们有机会在舒适的家中为公共生活做出贡献。志愿服务不仅有益于他人，还可以培养年轻志愿者的技能和能力。例如，我们的无塑料志愿者计划向志愿者灌输了环境习惯。减少灾害风险项目提供了有关在紧急情况下如何采取行动的宝贵知识。”联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦总结道。

【编译：阿拉依】