年初至今共有6000多名海外同胞回归历史祖国

哈通社/阿斯塔纳/5月3日 – 2023年1月1日至5月1日期间，共有6 114名外籍哈萨克族裔同胞回归历史祖国，并获得了«血亲同胞»身份。

根据内务部移民局提供的数据显示，今年年初至今，移民哈萨克斯坦的外籍哈萨克族人主要来自：

·乌兹别克斯坦-53.9%；

·中国-19.1%；

·俄罗斯-12.1%；

·土库曼斯坦-5.6%；

·蒙古国-5.7%；

·其他国家-1%。

移民哈国的哈萨克族同胞主要选择定居在阿拉木图州（27.2%）、曼格斯套州（13.8%）、突厥斯坦州（6.4%）和江布尔州（5.1%），以及阿斯塔纳市（11%）、阿拉木图市（8.8%）和奇姆肯特市（7.1%）。

今年至5月1日为止，移民至哈萨克斯坦的哈萨克族同胞当中，68.8%为适龄劳动力人口，未成年人为22.9%，退休年龄段人员为8.3%。

在适龄劳动力人口年龄段的移民同胞当中，18%拥有高等学历，38.6%拥有中等职业学历，37.4%拥有中等普通学历，5.9%无学历。

自1991年以来，已有总计111.26万外籍哈萨克族同胞移民哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】