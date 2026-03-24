阿克套市郊藏6000年史前聚落 考古发现哈国最早人类墓葬之一

据雅瑞汗诺娃介绍，里海东岸自古以来就是人类迁徙与定居的核心地带。这里地势较高，靠近海岸，又有干涸的河床和能够收集雨水的洼地，为早期人类提供了理想的生存环境。

—曼格斯套是历史文化遗产最为丰富的地区之一。考古学家认为，这里的遗迹不仅对哈萨克历史至关重要，更是全人类文明链条中的关键环节。就在州府阿克套市附近，分布着多处极具科考价值的考古对象，其中最具代表性的便是位于城市以北7公里的阔斯库拉克定居点，-雅瑞汗诺娃介绍道。

阔斯库拉克定居点可追溯至铜石并用时代，距今约6000年。遗址由大型半地穴式住宅残骸及房屋前方的生产生活广场组成。考古研究显示，这里曾是一座容纳30至35人共同生活的大型建筑。当时的人们已经掌握了狩猎、捕鱼和采集技术，并能熟练加工石头、骨骼与木材，制造陶器及饰品。

—在挖掘过程中，考古学家在石块上发现了两组呈波浪状的蛇形刻画。据推测，这表达了当时居民对海浪的崇拜。此外，在房屋旁还发现了一处特殊的祭祀坑。坑内堆叠着石头与祭品骨骼，其中一具40至50岁的男性遗骸引起了学术界关注。该男子侧身屈肢，头向西方，专家认为其可能是在房屋建造时献祭的牺牲者。莫斯科的人类学家已根据遗骸成功复原了其面貌，-雅瑞汗诺娃表示。

科学研究证实，该男子属于古代居住在阿姆河—里海地区的欧罗巴人种。这被认为是哈萨克斯坦境内目前已发现并研究的最早的人类墓葬之一。

另一处重大考古发现是阔斯库拉克-2号遗址。该遗迹由曼格斯套州国立历史文化保护区专家于1984年发现，总面积约1500平方米。

2007年的挖掘工作清理出了256平方米的区域，包括部分住宅建筑和生产生活区。考古人员在这里发现了大量燧石、石制品、陶片及贝壳制成的饰品。这些出土文物与赫瓦伦斯克文化高度相似，使专家得以将其定为公元前4000年末期的遗存。

在阿克套市北部的丘陵地带，还分布着公元前13至11世纪的阿克套墓群。该综合体由两座墓葬、一个祭祀场和三根立石组成。虽然建筑损毁严重且曾遭古代盗墓贼光顾，但仍保留了珍贵的历史信息。

—墓葬石匣内的骨骸位置已被人为移动。在西侧，我们发现了一个底部平坦、装饰有简单鱼骨纹的陶罐。值得注意的是，墓穴与围石之间的空间被保持得非常神圣且洁净。围石外侧则发现了祭祀和悼念仪式的痕迹，如灰烬斑块、陶片及动物骨骼，-雅瑞汗诺娃指出。

雅瑞汗诺娃最后总结道，曼格斯套地区的每一处考古遗迹都在诉说着人类远古历史的秘密。研究这些对象不仅是为了了解过去，更是为了保护属于哈萨克斯坦乃至世界的文化根脉。

【编译：阿遥】