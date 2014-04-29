埃及明亚省法院再判600余人死刑

哈新社阿斯塔纳讯，BBC消息，埃及中部明亚省明亚市法院再次下达大规模死刑判决，律师表示，总共683人被判死刑。

星期一（4月28日）被判死刑的被告人包括了穆斯林兄弟会最高领袖巴迪亚。他们被指控与去年一起袭击警察局的案件有关。

明亚市这家法院于今年3月曾判处529多名前总统穆尔西支持者死刑，但法官星期一把其中492人改判，多数人被改判无期徒刑。 这两起案件快速结案宣判，引起了多个国际人权组织和联合国的严厉批评。 总部设在纽约的组织人权观察称，两起案件只分别用了数小时审理，法官还阻止律师陈词。 BBC阿拉伯语网记者萨利•纳比勒在明亚市法院外报道说，许多被告人家属离开法庭时嚎啕大哭，高喊司法不公。一些女家属闻判后昏厥。 明亚市法院依法把巴迪亚等人的死刑判决提交埃及最高教律官--大穆夫提--进行复检，预料将于6月底有终审结果。不过路透社指出，法官最终有权无视大穆夫提的意见，维持原判。 联合国人权高级专员皮莱上月批评这两起审判违反国际人权法，并予以谴责。 去年7月穆尔西被赶下台后，开罗爆发连串支持穆尔西的静坐抗议，并最终遭到暴力镇压。数百人在保安部队的镇压行动中死亡，伤者数以千计。 穆尔西随后被捕，他将要面对四场审判。 自此之后，保安部队严厉清剿穆尔西所属的穆斯林兄弟会以及任何被视为敌视新政府的活动人士，穆斯林兄弟会也被颁令为恐怖组织。