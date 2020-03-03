韩国新增600例新冠确诊病例

哈通社/首尔/3月3日 -- 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部3日通报，截至当天0时，韩国较前一天新增600例感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊4812例。

新增的600例病例中有580例来自大邱市和庆尚北道地区，其中大邱市519例，庆尚北道61例，此外首尔市7例、釜山市2例、光州市2例、京畿道2例、江原道1例、忠清北道1例、忠清南道3例、全罗北道1例、济州道1例。

累计确诊病例中，4285例发生在大邱和庆尚北道地区，大邱市3600例、庆尚北道685例。其余各地分别是首尔市98例、釜山市90例、仁川市7例、光州市11例、大田市14例、蔚山市20例、世宗市1例、京畿道94例、江原道20例、忠清北道12例、忠清南道81例、全罗北道7例、全罗南道5例、庆尚南道64例、济州道3例。

确诊病例中，女性为3002例，占62.4%。从各年龄段来看，20到29岁最多，为1417例，占29.4%，9岁以下年龄段有34例。

迄今累计死亡29例，其中截至3日零点28例，较前一天零点增加6例，今晨又有大邱市启明大学东山医院一名78岁病人不治身亡。累计治愈并解除隔离34例，较前日增加3例。

截至目前，除确诊者之外有12.1039万人接受了新冠病毒检测，其中8.5484万人的检测结果呈阴性，其余3.5555万人的检测结果尚未出炉。