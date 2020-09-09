600多志愿者申请参加哈国国产新冠疫苗测试

哈通社/努尔苏丹/9月9日 – 由哈萨克斯坦共和国教育和科学部科学委员会生物安全研究中心研发的防新冠疫苗（QazCovid-in®）已获准进入第三阶段测试。截至目前，有627名志愿者提交了申请，自愿接受疫苗人体临床试验。

对志愿者的召集工作，目前仍在继续进行当中。

生物安全研究中心主任昆苏鲁·扎克利亚表示，申请文件的接收截至日期为2020年9月10日。目前累计受到了627名志愿者提交的申请报告。中心计划在第三阶段测试中，首批对44名获准参与的志愿者接种疫苗，之后再对第二批240人进行接种。

昆苏鲁·扎克利亚表示，科研人员对国民高度关注和支持国产防新冠疫苗研发进展，并在志愿测试方面表现出的积极性感到振奋。

«这627人，哪怕没有入选最终的志愿者名单，对我们而言也都会被视作英雄。»他说。

根据此前报道，哈萨克斯坦研发的防新冠疫苗（QazCovid-in®）于今年7月31日被列入世界卫生组织可进行第三阶段临床测试的候选疫苗名录。

值得一提的是，包括哈国家生物安全研究中心主任在内的7名研究人员，均是首批自愿接种该疫苗的人体试验测试者。

根据测试结果，所有接种疫苗的科研人员都产生了针对冠状病毒的抗体，并且所有人身体状况良好，可正常开展工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】