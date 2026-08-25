近600场活动！吉尔吉斯斯坦加紧筹备第六届世界游牧民族运动会

（哈萨克国际通讯社讯）吉尔吉斯斯坦第六届世界游牧民族运动会筹备工作已进入最后阶段。9月1日至6日，运动会主要体育、文化和学术活动将在伊塞克湖州举行。目前，当地正围绕六大主要场地完善基础设施和接待保障，六天内计划举办近600场文化活动。

据吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社报道，吉尔吉斯斯坦目前正在六个主要场地同步推进基础设施建设，为来自世界各地的参赛人员和游客做好接待准备。

吉尔吉斯斯坦文化、信息和青年政策部新闻秘书乌尔马特·迈拉姆别克吾勒（Урмат Майрамбек уулу）表示，预计今年前来参加第六届世界游牧民族运动会的游客数量众多。因此，筹备工作不仅涉及主要场馆建设，从卫生设施布局到人员通行等各个细节也都被纳入考虑。

Фото: Кабар

“我们知道，今年第六届世界游牧民族运动会将迎来大量宾客。因此，我们正在关注每一个环节、每一位宾客，努力为他们创造尽可能舒适的条件。”他说。

“库尔曼江·达特卡”——游牧文明中心

位于奥尔诺克村的库尔曼江·达特卡游牧文明中心，是本届运动会的主要活动场地之一。这里将举办Art-Lab以及学术会议等活动。

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迈拉姆别克吾勒介绍，目前该场地基础设施建设已接近尾声，包括增设卫生区域在内的相关设施建设正在收尾。

“从基础设施到宾客接待条件，我们正在考虑每一个环节。目前这里的筹备工作进展非常顺利，主要建设工程已接近完成。”他说。

“鲁赫奥尔多”将展示各民族音乐文化

第二个主要场地是钦吉斯·艾特玛托夫“鲁赫奥尔多”文化中心。这里将举办传统乐器和声乐艺术比赛。

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主办方预计，将有来自60至80个国家的代表参加相关活动。参赛者将展示本民族传统乐器，并展现器乐演奏和声乐艺术。

目前，场地正在进行舞台和布景搭建。同时，从入口到出口的整个区域也在进一步完善设施，以方便游客通行和观赛。

乔尔蓬阿塔赛马场将举行“游牧之声”比赛

第三个主要场地是乔尔蓬阿塔市赛马场。

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届时，大型竞技场将举行“游牧之声”比赛，来自不同国家、具有独特嗓音和演唱风格的歌手将参加角逐。吉尔吉斯斯坦也将派出经过选拔的歌手参赛。

目前，赛马场主体维修工程已经完成。为改善观众体验，入口区域和观众席等设施正在进行升级。

万人看台近距离观看叼羊比赛

乔尔蓬阿塔赛马场旁还建设了一处新的比赛场地，并安装了可容纳1万名观众的移动式看台。这套设施由吉尔吉斯斯坦文化部门在总统萨德尔·扎帕罗夫支持下购置。

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该场地将举行叼羊竞赛（包括吉尔吉斯规则的көкбөрү和哈萨克规则的көкпар）等传统马上竞技项目。

迈拉姆别克吾勒表示，新看台投入使用后，观众能够更加近距离地观看比赛。

“过去，观众在赛马场观看көкбөрү和көкпар比赛时，与赛场之间的距离达到100至150米。现在有了移动式看台，可以在距离比赛场地约10米的位置观看。”他说。

为保障各场地安全，吉尔吉斯斯坦进一步加强了执法力量部署。内务部将从全国各地区调派工作人员参与赛事安保工作。

博斯特里将举行民族时尚秀

第五个主要场地是位于博斯特里村的“Dordoi Nomad”露天剧场，这里将举行民族时尚比赛。

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预计将有来自80至100个国家的代表参加。目前，露天剧场正在进行基础设施改造和升级，以满足活动需求。

克尔钦草原将设民族集市和民族美食区

克尔钦草原是本届世界游牧民族运动会规模最大的活动区域。目前，这里两个大型主题区域的建设已接近完成。

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其中一个是民族集市。活动期间，商家将在这里向游客展示和销售纪念品、民族手工艺品以及其他手工制品。

另一个是民族美食区。吉尔吉斯斯坦知名餐厅和传统美食制作人员将在这里集中亮相，通过举办大师课等活动，向游客介绍吉尔吉斯斯坦传统美食及其制作技艺。

与此同时，克尔钦草原还将搭建大批毡房。吉尔吉斯斯坦七个州将分别设置具有地方特色的营地，不同机构也将在这里展示各自的主题营地。

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按照计划，在9月1日至6日的六天时间里，第六届世界游牧民族运动会将在六个主要场地举办近600场文化活动。

据此前报道，赛事期间吉尔吉斯斯坦将安排300辆公交车免费接送观众。目前，第六届世界游牧民族运动会相关活动的入场费用也已公布。