哈专家：60%人口拥有抗体即可终止大流行

哈通社/努尔苏丹/9月7日 – 哈萨克斯坦卫生部国家公共卫生保健中心主任达米尔·阿斯兰吾勒·科普扎萨尔洛夫在接受哈通社记者采访时表示，当60%的哈萨克斯坦人口体内存在对冠状病毒的抗体时，就能终止大流行在国内的传播。

«目前国内拥有相关抵抗力的人群数量正在不断增加。当哈萨克斯坦人的60%，在体内产生抗体时，我们就能终止大流行在国内的传播。此外，我们还期待有效的疫苗能够生产成功。当前，哈萨克斯坦研发的疫苗(QazCovid-in®)已经在世卫组织登记为第一期和第二期测试候选疫苗，并正在位于阿拉木图市的国家肺心病研究中心进行测试。年龄在18~50岁的志愿者将接种这款疫苗以进行人体测试。»达米尔·阿斯兰吾勒说。

达米尔·阿斯兰吾勒指出，COVID-19是一个令过去的临床经验和法则几近失效的，全新的疾病。在已经过去的6~7月期间，感染人数出现了剧烈的增幅，一度导致医疗资源承受高度负荷。

«我们的医疗系统已经吸取了这一教训，并针对可能发生的第二波疫情进行了充分的准备。»他说。

达米尔·阿斯兰吾勒认为，针对第二波的预测也有可能与实际情况有所出入，特别是长期的预测。

今年哈萨克斯坦的流感疫苗接种工作将在9月10日至11月10日期间开展。接种人群包括孕妇、医护人员、18岁以下有慢性病的儿童、寄宿学校学生、60岁以上的老人，以及特殊需要人士群体。

【编译：木合塔尔·木拉提】