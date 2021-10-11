政府总理访问阿联酋：两国新合作项目总投资将超过60亿美元

哈通社/努尔苏丹/10月11日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明于10月9-10日对阿拉伯联合酋长国进行了工作访问。

访问期间，总理与阿联酋副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、阿布扎比发展控股公司（ADQ），以及阿联酋其他领先企业领导举行了双边会谈。

会谈期间，双方对两国此前在经济贸易、金融与投资、能源、交通运输、农业和其他领域达成的协议的执行情况和双边合作的前景进行了讨论。目前，阿联酋公司正在参与哈萨克斯坦的11项总额达35亿美元的投资项目。

根据会谈结果，双方签署了一项关于发展优先经济部门的长期战略伙伴关系的政府间协议。该文件旨在实施哈萨克斯坦经济的能源、农工业、运输和物流、制药和金融部门项目，总投资超过60亿美元。

哈萨克斯坦执行该协议的主要合作伙伴将是阿布扎比发展控股公司。

根据协议，«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金拟与阿布扎比发展控股公司建立战略合作，并建立联合能源控股公司，以发展可再生能源和传统能源。计划在哈萨克斯坦实施建设太阳能、风能和水力发电厂的联合项目。

卡兹纳资本管理公司（Kazyna Capital Management）和阿布扎比发展控股公司将成立 1 亿美元的合资基金，用于资助 IT、金融技术、农业技术、B2B 和 B2C、电信、食品生产技术、平台解决方案和数字化转型等领域的联合创业项目。

SK制药公司和阿联酋Rafed平台将建立发展哈萨克斯制药业合作关系。

同时，东哈州政府、Sembol和阿布扎比发展控股公司就在哈东州实施卡顿卡拉盖旅游综合体建设项目的基本条件签署了协议。

哈萨克斯坦农业部与阿联酋气候变化与环境部，阿斯塔纳国际金融中心与阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融中心和阿布扎比证券交易所 (ADX) 签署了谅解备忘录。

此外，访问期间，哈萨克斯坦和阿联酋的邮政部门还联合发行了«回忆和纪念日»系列«哈萨克斯坦独立30州年和阿联酋成立50州年»主题邮票。

在迪拜，总理前往2020年迪拜世界博览会，参观了哈萨克斯坦、阿联酋和俄罗斯国家馆。

哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫、农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫、司法部部长马拉特·别克塔耶夫、东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫、«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫、战略规划和改革署副署长加苏兰·马迪耶夫、能源部第一副部长穆拉特·朱列别科夫、哈萨克斯坦驻阿联酋大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫，以及哈萨克斯坦工商界代表一同参加本次访问。

【编译：阿依波塔】