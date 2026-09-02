60本迪玛希主题图书赠予墨西哥粉丝社群

（哈萨克国际通讯社讯）据DimashNews消息，由阿拉木图出版社出版的60本《无限音乐》近日从阿拉木图运抵墨西哥，并赠予当地迪玛希·库达依别尔根（Dimash Qudaibergen）粉丝社群。

8月29日，图书赠送仪式在哈萨克斯坦驻墨西哥大使馆举行。哈萨克斯坦驻墨西哥大使阿勒穆拉特·图尔甘别科夫、使馆工作人员、使馆参赞叶尔兰·库巴舍夫以及墨西哥迪玛希粉丝社群代表出席活动。

图尔甘别科夫对长期支持迪玛希创作并持续关注哈萨克斯坦的当地粉丝表示感谢。

此次图书赠送活动在迪玛希即将举行墨西哥巡演之际举行。今年11月，迪玛希计划在墨西哥城、梅里达、蒙特雷和瓜达拉哈拉举办4场演唱会，预计还将吸引来自其他拉美国家的粉丝前往观看。

Фото: dimashnews.com

哈萨克斯坦驻墨西哥大使馆表示，计划在演唱会举办前继续开展面向当地公众的哈萨克斯坦文化推广活动，其中包括在上述4座城市举办哈萨克斯坦主题摄影展。当地迪玛希粉丝也对此表示支持。

活动期间，图尔甘别科夫还向与会者介绍了哈萨克斯坦当前推进的改革与现代化进程，并强调进一步发展哈墨两国友好关系的重要性。

他表示，文化合作在增进哈萨克斯坦与墨西哥两国人民相互了解方面具有较大潜力。迪玛希在国际上的知名度，也为海外公众进一步了解哈萨克斯坦文化及其现代发展提供了重要契机。