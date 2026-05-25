超60个国家确认参加第六届世界游牧民族运动会

（哈萨克国际通讯社讯）第六届世界游牧民族运动会（World Nomad Games）将于今年在吉尔吉斯斯坦举行，目前已有60多个国家正式确认参赛，预计将吸引全球90多个国家和地区参与。

据吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社报道，吉尔吉斯斯坦文化部长米尔别克·曼别塔利耶夫公布了上述消息。

他说，世界游牧民族运动会近年来持续受到国际社会广泛关注。作为对比，上一届在阿斯塔纳举行的赛事曾吸引约86个国家参加，并创下国际参与规模纪录。

米尔别克·曼别塔利耶夫指出，今年世界游牧民族运动会已获得联合国教科文组织（UNESCO）支持与庇护，这进一步提升了赛事的国际地位和全球影响力。

他说：

“这是吉尔吉斯斯坦向世界展示自身形象以及游牧文明丰富遗产的重要机会。”

第六届世界游牧民族运动会将于2026年8月31日至9月6日在吉尔吉斯斯坦举行。主办方预计，该赛事将成为今年规模最大的国际民族体育活动之一。

此前，“卡巴尔”国家通讯社已被指定为第六届世界游牧民族运动会国际信息合作伙伴。

此外，吉尔吉斯斯坦方面此前还宣布，将雪豹确定为2026年世界游牧民族运动会吉祥物。

与此同时，吉尔吉斯斯坦正在推动以立法形式，正式确立该国作为世界游牧民族运动会精神与协调中心的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】