新冠肺炎：昨日新增62例确诊 全国尚有未康复患者3256人

哈通社/努尔苏丹/10月3日--哈萨克斯坦全国各地目前尚未康复的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者有3200余人。

哈萨克斯坦卫生部3日发布消息称，截至目前，全国尚有 3256 名新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 70 名幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有1793人住院接受治疗，1463人接受门诊治疗。

住院患者中有56人病情严重，其中14人危重。

目前有21名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，10月2日哈萨克斯坦新增 62例经PCR检测确诊的新冠病例，当天共有 82名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增166例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例和1例死亡病例，当天有53人治愈出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有 33 378例，其中358例病逝，27 390例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为 108 106人，其中 103110人已经康复出院，1725人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】