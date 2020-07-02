教科部：今年的全国统一高考平均分为64分

哈通社/努尔苏丹/7月2日 —— 哈萨克斯坦2020年度全国统一高考于7月1日全部结束。

根据教育和科学部统计数据，今年共有131754人报名参加全国统一高考，创历史记录。其中，111113人或82%考生为应届高中毕业生。

根据高考结果，92.1%考生参加了考生（2019年为94%），平均分为64.06分（2019年为65.5分）。

据悉，与往年相同，今年的全国统一考试共分5个科目（3门必修课和2门自选科目），考生需在纸面上完成答卷。 卷面满分为140分，总计120道题。

今年高考与往年不同之处：

考场采用人脸识别技术(Face ID)核实考生身份；

考生须提供电子证书和教育补助金电子证书；

高考认可SAT, ACТ和IB等国际标准的分数；

达到限定成绩的考生获准重新参加国家统一考试；

大学师范类专业最低要求线为70分；

考试过程中的所有监控资料将在考试后进行系统性的筛查，一旦发现考试过程中有考生使用违禁用品及存在作弊行为，将取消所有成绩及奖学金；

考场为学生提供计算器；

考试时长4个小时。

值得一提的是，哈萨克斯坦的国家统一考试一年举行四次，分别于一月、三月、六月和八月举行。其中，参加一月、三月、八月份高考的考生将自费就读高等教育，希望以公费形式完成本科学业的学生则需要参加六月份的高考。