哈萨克斯坦外交部代表就武装冲突问题表达立场：全球流离失所人数已达6500万

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长哈勒穆詹•霍伊什巴耶夫近日出席在联合国总部举行的安理会"武装冲突中保护平民"的辩论会。

消息称，辩论会由波兰外交部部长亚采克•恰普托维奇（Jacek Czaputowicz）主持召开。会中，联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯（Antonio Guterres）和红十字国际委员会总干事伊夫•达科尔（Yves Daccord）作为主讲人发表讲话。此外，安理会成员国以及70个国家和多个国际组织高级官员出席会议。



会议期间，与会代表们对日益增长的武装冲突中的平民伤亡表示担忧。据统计，共有6500万人流离失所，而1.28亿人需要紧急人道主义援助。各发言人在会中呼吁武装冲突参与者们遵守国际人道法规，保障冲突地区人道工作者和医疗人员和设施安全，停止在人口集聚处制造爆炸袭击，并敦促冲突参与者们向有需要的平民提供人道主义援助。





会中，外交部副部长霍伊什巴耶夫基于纳扎尔巴耶夫总统于2017年在联合国安理会上发表的声明作出相关建议，其主要面向武装冲突中保护平民，并确保遵守国际人道主义法规范。霍伊什巴耶夫还就确保安全、发展和和平之间持续联系的过程中解决冲突的原因等国际及地区级预防措施的特点进行了介绍。他还提到哈萨克斯坦所提供的物质、人道主义和技术援助，例如阿富汗。



据悉，哈萨克斯坦外交代表们于5月23日出席安理会中东问题的简报会。 外交部代表会中强调，哈萨克斯坦就以色列和巴勒斯坦冲突保持支持"两国方案"立场，并呼吁双方停止单方面行动。



【编译：冰山】