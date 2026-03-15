09:25, 15 三月 2026 | GMT +5
阿拉木图653个投票站开放 全民公投投票有序进行
（哈萨克国际通讯社讯）15日，哈萨克斯坦共和国新宪法草案全民公投在阿拉木图市的投票工作正式启动。
全市各投票站于早晨07:00准时开启。根据属地选举委员会的决定，部分设在军事单位内的投票站已提前于06:00启动投票程序。
哈通社记者前往哈萨克斯坦共和国国家图书馆第254号投票站进行采访报道。现场选民参与热情高涨，投票秩序井然。
在入口处，安保人员使用金属探测器对进入人员进行严格的安全检查。
除选举委员会成员外，现场还有多名观察员及新闻媒体代表。
投票站在庄严的哈萨克斯坦共和国国歌声中正式开启。阿拉木图市民迪娜·蒂耶耶娃是第一批投下选票的选民之一。
—今天是国家重要的政治时刻。作为一名有责任感的公民，我一早就赶来行使自己的权利。这不仅是我的公民义务，更是对国家未来的一份责任。我从不缺席任何一次选举，始终坚持参加投票，-她表示。
据第254号投票站委员会主席黑兹扎·努尔哈里耶娃介绍，投票站已为公投工作做好充分准备。该站登记选民共计1763人，其中2名选民因健康原因申请居家投票，另有4名选民办理了注销登记证明。
—我站辖区内有4名选民刚满18岁，另有约400名18至35岁的青年选民。我们期待市民能够积极参与。为了鼓励大家，我们向首批到场的20位选民赠送了纪念书籍和巧克力。站内共有7名委员负责相关工作，我们将严格遵守各项选举规范，-她说道。
目前，阿拉木图市共设有653个公投投票站。为确保所有公民都能便利地行使投票权，全市各投票站特别加强了人性化保障措施。针对视障选民，站内提供布莱叶盲文版选票模板；针对肢体障碍人士，投票间也进行了相应改造。此外，现场还提供数字化支持，通过在线手语翻译服务帮助听障选民获取相关信息。
【编译：阿遥】