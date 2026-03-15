阿拉木图653个投票站开放 全民公投投票有序进行

全市各投票站于早晨07:00准时开启。根据属地选举委员会的决定，部分设在军事单位内的投票站已提前于06:00启动投票程序。

哈通社记者前往哈萨克斯坦共和国国家图书馆第254号投票站进行采访报道。现场选民参与热情高涨，投票秩序井然。

Фото: Александр Павский / Kazinform

在入口处，安保人员使用金属探测器对进入人员进行严格的安全检查。

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除选举委员会成员外，现场还有多名观察员及新闻媒体代表。

投票站在庄严的哈萨克斯坦共和国国歌声中正式开启。阿拉木图市民迪娜·蒂耶耶娃是第一批投下选票的选民之一。

—今天是国家重要的政治时刻。作为一名有责任感的公民，我一早就赶来行使自己的权利。这不仅是我的公民义务，更是对国家未来的一份责任。我从不缺席任何一次选举，始终坚持参加投票，-她表示。

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据第254号投票站委员会主席黑兹扎·努尔哈里耶娃介绍，投票站已为公投工作做好充分准备。该站登记选民共计1763人，其中2名选民因健康原因申请居家投票，另有4名选民办理了注销登记证明。

—我站辖区内有4名选民刚满18岁，另有约400名18至35岁的青年选民。我们期待市民能够积极参与。为了鼓励大家，我们向首批到场的20位选民赠送了纪念书籍和巧克力。站内共有7名委员负责相关工作，我们将严格遵守各项选举规范，-她说道。

目前，阿拉木图市共设有653个公投投票站。为确保所有公民都能便利地行使投票权，全市各投票站特别加强了人性化保障措施。针对视障选民，站内提供布莱叶盲文版选票模板；针对肢体障碍人士，投票间也进行了相应改造。此外，现场还提供数字化支持，通过在线手语翻译服务帮助听障选民获取相关信息。

【编译：阿遥】