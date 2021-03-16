联合国妇女地位委员会第65届会议聚焦女性参与及安全

哈通社/纽约/3月16日--据新华社报道，联合国妇女地位委员会第65届会议15日在纽约联合国总部开幕，会议主题为«女性充分有效参与公共生活和政策制定以及消除暴力»。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示，过去数十年来的证据表明，女性参与可以提高经济效益，促进对社会保护的投入，带来更可持续的和平以及推动气候行动。他呼吁依法充分保障妇女权利，通过设定具体指标保证女性的平等代表性，推进女性参与经济活动，保护妇女和女童免受暴力侵害，为年轻女性发展提供更多支持等。

第75届联合国大会主席博兹克尔在致辞中说，推动性别平等不应只停留在口头上，而要采取具体行动。他说，如果不能保证女性充分有效参与公共生活和政策制定，不能消除对女性的暴力，2030年可持续发展目标就不可能实现。

联合国妇女署执行主任菲姆齐莱·姆兰博-努卡表示希望第65届会议能够推出大胆和强有力措施促进性别平等。她说，面对当前最严重的两个挑战——新冠肺炎疫情和气候变化，女性在谈判者和决策者中所占比例严重不足。在政府部门和私有企业领导层均存在女性参与难的问题，而女性代表性不足全方位制约了性别平等的推进。

联合国妇女地位委员会是联合国经社理事会9个职司委员会之一，致力于在全球范围内加快实现性别平等，每年开会一次。本届会议主要采取线上方式进行，会期至3月26日结束。