6.5万公顷农田将受益：哈萨克斯坦启动灌溉渠道自动化改造

与此同时，此前已完成改造的270条灌溉渠道也正在推进自动化升级，相关渠道总长度达1184公里。此外，目前还有264个灌溉渠道改造项目正在制定中，计划在改造过程中引入自动化控制设备和现代化水资源计量系统。

“数字工具的引入，有助于有序构建综合、立体的水资源管理体系。这将为国民经济各领域可持续发展提供保障，进一步提升国家水安全水平，并为子孙后代保护好宝贵的水资源。”水资源和灌溉部副部长阿斯兰·阿布德拉伊莫夫说。

需要指出的是，水资源和灌溉部此前已开发并投入使用国家水资源信息系统。该系统整合了水体、水利基础设施、水资源用户、地下水以及其他行业相关要素的数据，其主要任务是建立统一、准确、实时更新的数据基础，为管理决策提供依据。

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

目前，该系统已完成2.3万多个水利对象的数据数字化和结构化处理，其中包括17758条河流、3148个湖泊和1207个水利工程设施。

作为推动建立公开透明水资源利用机制的一项举措，水利部门还开发并投入使用了计费系统。该系统支持通过灌溉渠道向用户供水、在线签订电子合同，并能够对水资源进行自动计量。目前，供水合同签订流程已全部转为电子化。今年年初以来，通过该系统已签署电子合同超过2.9万份。

据此前报道，哈萨克斯坦持续推进北咸海保护工作。自2025年10月以来，已有约12亿立方米水通过锡尔河注入北咸海。