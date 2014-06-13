美国66岁男子倒卖月球土地 获利千万美元

哈通社阿斯塔纳6月13日电，据新华网援引英国《每日邮报》11日报道，美国66岁男子丹尼斯•霍普利用联合国《外层空间条约》的漏洞，宣称对月球有拥有权，出售月球土地竟赚了1100万美元。

1980年，丹尼斯•霍普发现，1967年的《外层空间条约》虽然规定"任何国家不得通过提出主权要求使用、占领或以其他任何方式把外太空据为己有"，但并没有提及任何"个体"行为。他于是利用这条法律漏洞做起了外太空的生意。他成立月球大使馆公司，开始在酒吧和网上出售月球土地。 丹尼斯将月球上的土地分隔成小块，每英亩售价20美元，若要矿产权则售价25美元，迄今已赚1100万美元。客户购买土地后，丹尼斯会给其所有权证书，但客户需要承担证书的印刷费和邮递运费。丹尼斯透露，他现在每天平均出售225英亩土地，最大一笔交易是一名客户一次购买260万英亩地。 迄今为止，全球已有600多万人向丹尼斯购买月球土地，其中不乏政界名人和好莱坞明星，如美国前总统里根、卡特、小布什和影星汤姆•汉克斯、汤姆•克鲁斯、妮可•基德曼等。 丹尼斯还在英国、澳大利亚、爱尔兰、匈牙利、加拿大、德国、俄罗斯等国家开设了所谓的"月球使馆"，"授权"各国的销售代理销售月球土地。丹尼斯称早已通过美国政府的所有权申报手续，是月球土地的合法持有人。按照美国法律，允许美国公民提交申请占有任何一片土地，只要这片土地之前没有人申请占有就行。因此，加州政府给丹尼斯颁发了"月球土地所有权证书"。 据悉，目前在太空旅行和太空地产业方面的相关立法还是一片空白。丹尼斯的月球生意到底合不合法，至今仍未能下定论。在坚称自己是合法的月球地主的同时，丹尼斯也承认："本质上，我们销售的就是一种希望。" 因为出售月球土地，丹尼斯曾多次被告上法庭。他说："在德国和瑞典，我曾因欺诈罪被告上法庭，但最终因缺乏司法管辖权走出法庭。没有法院能解决这个问题，但我敢肯定今后还会被送上法庭。很多人给我发辱骂性质的电子邮件，我还至少收到4个炸弹威胁。他们叫我骗子，我只好把他们交给联邦调查局处理。"