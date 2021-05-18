一季度田吉兹雪佛龙公司原油产量670万吨

哈通社/努尔苏丹/5月18日 —— 据田吉兹雪佛龙石油公司发布消息，2021年1-3月，该公司原油产量670万吨（合5320万桶），较上年同期原油产量（768万吨，合6067万桶）下降12.8%。

今年前3个月，田吉兹雪佛龙公司销售液化天然气超过38.4万吨，增长7.3%；销售天然气18亿立方米，下降14.3%；销售硫磺超过60万吨，下降13.3%。

报告期内，田吉兹雪佛龙公司累计向哈萨克斯坦财政上缴利税16亿美元。

据悉，田吉兹雪佛龙石油公司成立于1993年，由雪佛龙公司（50%）、埃克森美孚哈萨克斯坦公司（25%）、哈萨克斯坦国家油气公司（20%）和俄美合资的卢克-阿科公司（5%）共同持股，主要从事哈萨克斯坦境内阿特劳州田吉兹油田、科罗廖夫油田勘探开发。田吉兹油田探明储量32亿吨（约合255亿桶），科罗廖夫油田探明储量2亿吨（约合16亿桶），合计可采储量约8.9-13.7亿吨（约合71-109亿桶）。

据了解，田吉兹雪佛龙石油公司正在实施扩产项目。预计到2023年，可将田吉兹油田产量额外增加1200万吨。