第67届戛纳电影节拉开帷幕

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网法国戛纳５月１４日报道，１４日晚，法国南部海滨城市戛纳天气宜人，第６７届戛纳国际电影节如期而至。坐落在蓝色海岸旁的美丽城市，不仅因为电影的热情而沸腾，更为红地毯上下、开幕式现场一幕幕温情的画面而感动。

主竞赛单元评委会一直是戛纳电影节开幕红地毯的绝对主角。今年，由捧得过金棕榈奖杯的女导演、新西兰人简•坎皮恩"率领"的主竞赛单元评委会不仅性别搭配合理，而且专业构成合理。他们携手踏上红地毯时，男士们的深色礼服中穿插着女士晚礼服的缤纷色彩，呈现出一派和谐景象，影迷们也对他们在电影节上的表现多了几分期待。 紧随"主审官"们踏上红地毯的，是作为开幕影片的《摩纳哥王妃》的剧组。由于之前话题不断，再加上女主角妮可•基德曼的超高人气，红地毯上的《摩纳哥王妃》剧组获得了极高的关注度。或许是习惯了"一家人"的亲密关系，走在红地毯上的剧组成员相互搀扶，并肩前行。 曾经出演好莱坞科幻系列影片《黑客帝国》、今年５６岁的法国男演员朗贝尔•威尔逊被戛纳电影节组委会称赞能够在各类影片中"完美地演绎优雅"。１４日晚，在戛纳电影宫卢米埃尔厅，威尔逊主持了电影节开幕仪式，用他的智慧和幽默为当晚的盛典增添了浓重的温情色彩。 "魔鬼隐藏在细节中......为了来到全世界的镜头前，你们经过了数月的炼狱，我想说，你们真棒，你们是我的英雄！"威尔逊如是致敬出席开幕式的电影人。随后，在《钢琴课》音乐的伴奏下，全场嘉宾通过一系列影像资料回顾了简•坎皮恩的电影历程，向这位坚韧不拔又才华横溢的女影人表达敬意。 凭借《地心引力》摘得奥斯卡最佳导演奖的墨西哥导演阿方索•卡隆和法国女演员基娅拉•马斯特罗扬尼共同宣布第６７届戛纳电影节开幕。威尔逊在此时唱起《生日歌》，带领全场嘉宾为当天过生日的主竞赛单元评委、美国女导演索菲娅•科波拉和《摩纳哥王妃》男主角蒂姆•罗思送上祝福。 本届电影节将持续至５月２５日，但是电影节闭幕暨颁奖仪式将于２４日晚举行。根据电影节组委会公布的数据，本届电影节共收到报名影片近１８００部，最终１８部影片入围主竞赛单元。