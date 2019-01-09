全球护照指数排名：哈萨克斯坦位居67位

哈通社/阿斯塔纳/1月9日 -- Henley & Partners咨询公司8日公布最新"亨氏护照指数"排名，哈萨克斯坦位列第67位。

根据统计显示，哈萨克斯坦排名提升至第67位，可免签前往76个国家。

最新排名中，日本位居第一位，该国公民可免签前往190个国家，而韩国和新加坡并列第二位（189个国家），德国和法国则并列第三位（188个国家）。

俄罗斯排名第48位（119个国家）、乌克兰排名第41位（128个国家）、白俄罗斯排名第66位（77个国家）、阿塞拜疆排名第74位（66个国家）、乌兹别克斯坦排名第80位（56个国家）、吉尔吉斯斯坦排名第76位（64个国家）、塔吉克斯坦排名第80位（56个国家）、土库曼斯坦排名第85位（53个国家）。

亨氏签证受限指数（Henley Visa Restrictions Index）是一项针对全球不同国家的公民旅行自由度的排名。位于英国伦敦的Henley & Partners顾问公司利用国际航空运输协会（IATA）的数据分析研究了世界上所有国家和地区的签证规定，之后按照不同国家的公民前往海外所享有的免签证国家数（针对全球不同国家、地区的公民旅游自由度）而创建了这一指数，是在世界上第一次给出了各个国家公民享有的国际旅行自由度，同时也显现了每个国家和地区的经济发展水平和与其他国家的关系。此指数也被业界广泛认为是权威的护照指数。相关数据已经发布了13年。

【编译：冰山】