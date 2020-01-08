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    12:30, 08 一月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦护照便利度居全球第67位

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    哈通社/努尔苏丹/1月8日 – 可以免签访问76个国家，哈萨克斯坦护照在便利度方面位居全球第67位。

    亨利及合伙人 (Henley & Partners)咨询公司周二（1月7日）发布了2020年亨利护照指数(Henley Passport Index)排名。

    亨利护照指数是根据持有人无需事先签证即可进入的目的地数量，对全球所有国家的护照进行的一项排名。

    该排名依据国际航空交通协会(International Air Transport Association ，简称IATA)的独家数据制定，涵盖了199本护照和227个旅行目的地，且随着签证政策变更，排名会在全年中实时更新。

    护照每获得一国免签（或落地签）待遇可获得1分。

    在最新公布的2020年亨利护照指数排名中，哈萨克斯坦护照以76个免签访问目的地国家和地区，获得76分，与纳米比亚并列第67位。

    日本护照积191分，连续第三年排名第一。

    新加坡护照以190分的成绩位居第二，韩国与德国189分并列第三。

    俄罗斯护照以118份位列第51位。

    中国护照可以免签证（或落地签证）进入71个国家，在所有国家当中名列第72位。

    阿富汗护照在这份榜单中垫底，护照持有人仅可免签（或落地签证）进入全球26个目的地。伊拉克和叙利亚护照分列倒数第二和第三位。

    【编译：木合塔尔·木拉提】




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