中国驻哈萨克斯坦使馆举行中国国庆68周年招待会

哈通社/阿斯塔纳/9月30日 -- 中国驻哈萨克斯坦使馆29日在哈首都阿斯塔纳举行国庆68周年招待会。

哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西里恩科、国防部第一副部长兼总参谋长麦科耶夫、中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖、华侨华人、中资机构、国际组织代表和各国驻哈使节等各界友好人士400余人应邀出席。



张汉晖在致辞中指出，今天的中哈关系堪称邻国关系的典范、互利合作的楷模。"一带一路"和"光明之路"全面对接，中欧班列贯通欧亚，"中国梦"和"哈萨克斯坦梦"遥相呼应，两国的利益融合正在向新的广度和深度延展。



瓦西里恩科在致辞中首先向中国人民致以节日问候，并祝愿即将召开的中国共产党第十九次全国代表大会圆满成功。他盛赞中国人民在中国共产党的领导下取得了举世瞩目的辉煌成就，为世界和地区的安全与稳定作出了巨大贡献。

副外长表示，发展对华关系已经成为哈萨克斯坦外交政策优先方向之一。在两国领导人的亲自推动下，哈中政治互信和务实合作均达到前所未有的高度，当前首要任务是积极落实《"一带一路"倡议与"光明之路"新经济政策对接合作规划》。相信哈中关系发展前景会更加广阔，哈中合作必将惠及两国和本地区更多人民。

最后，瓦西里恩科代表哈萨克斯坦外交部长向张汉晖颁发了"哈萨克斯坦共和国外交25周年纪念奖章"