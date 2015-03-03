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    22:55, 03 三月 2015 | GMT +6

    卡拉干达州发生严重交通事故 致6人死亡

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    哈通社阿斯塔纳3月3日电，据KTK电视台报道，卡拉干达市郊公路今天发生一起严重交通事故，一辆客运班车和一辆货车迎面相撞，造成包括两车司机在内的6人当场死亡，其中有一名3岁儿童。失事车辆车身严重变形。事故发生后，救援人员立即赶到现场进行救援，目前事故原因正在调查当中。（编译：林海）

    标签:
    卡拉干达 社会 黄金储备
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