查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
22:55, 03 三月 2015 | GMT +6
卡拉干达州发生严重交通事故 致6人死亡
None
哈通社阿斯塔纳3月3日电，据KTK电视台报道，卡拉干达市郊公路今天发生一起严重交通事故，一辆客运班车和一辆货车迎面相撞，造成包括两车司机在内的6人当场死亡，其中有一名3岁儿童。失事车辆车身严重变形。事故发生后，救援人员立即赶到现场进行救援，目前事故原因正在调查当中。（编译：林海）
标签:
卡拉干达
社会
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!