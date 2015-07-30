印尼法庭判涉恐维吾尔族男子监禁6年

哈通社阿斯塔纳7月30日电 据BBC报道，雅加达北部的地区法院周三以同印尼的武装分子勾结为名判处一名来自中国的维吾尔族男子6年监禁。法官判决认为阿赫迈提•博佐格兰（Ahmet Bozoglan）违反了印尼的反恐和移民法。他和三名其他维吾尔人一起被捕。

那三人是20岁的阿赫迈提•马哈穆德（Ahmet Mahmud），24岁的阿卜杜巴斯特•吐兹尔(Abdulbasit Tuzer)和28岁的阿卜杜拉（Abdullah又被称为阿蒂恩西•巴伊拉姆）。 山托索 他们被指图谋去中苏拉威西省会见印尼被通缉的激进分子山托索(Abu Wardah Santoso)。那三人在7月14日在同一个法院已经被判处6年监禁。 山托索是东印度尼西亚圣战者组织的领导人，他被指杀害了多名印尼警察，而且表示对伊斯兰国效忠。印尼已经宣布该组织为非法。 主审法官说，法庭的三位法官都认为被告同山托索领导的在中苏拉威西省Poso恐怖组织合作，而且他们使用了伪造的土耳其护照。 法庭文件显示，这四名维吾尔人在去年8月从土耳其伊斯坦布尔去了马来西亚吉隆坡。据认为他们使用伪造的土耳其护照从马来西亚进入印度尼西 亚。 印尼警察在这四人前往Poso的路上距离帕卢300公里处将他们逮捕。警察说他们是要去加入东印尼圣战组织。 国籍 检察官在法庭盘问时问到这几个人的国籍，他们甚至不能说出土耳其的国歌。 另外这四名男子也不能正确说出他们护照上的出生日期。 协议 来自印度尼西亚大学的恐怖主义分析专家索拉胡丁（Solahudin）说，这四名被告同东印尼圣战组织和伊斯兰国的协议有关。 他说东印尼圣战组织已经向在叙利亚境内的伊斯兰国派遣了"大使"。他的名字叫巴戈斯•马斯库伦（Bagus Maskuron）。次人从前因为在亚齐民兵训练案件被判罪。 这位专家说，向伊斯兰国转达了需要人员帮助的信息。同时伊斯兰国告诉东印尼圣战者组织在Poso收容维吾尔族穆斯林，这样他们能够接受军事训练。 他们之间协议的第一部分内容就是向Paso派遣6名维吾尔族人。两名维吾尔族人已经到达了那里，而其他四人在途中被捕。 索拉胡丁说，因为这些人被捕，原来打算向印尼派送更多维吾尔族人的计划流产。