拳击世锦赛：6名哈萨克斯坦拳击手晋级半决赛

哈通社/阿斯塔纳/8月30日 -- 2017年世界男子拳击锦标赛所有体重级别4强争夺赛29日晚在德国汉堡举行。

8强比赛中共有7名哈萨克斯坦拳手上场，其中6名运动员成功闯入半决赛。

49公斤级比赛中，卓玛尔特∙叶尔詹战胜世锦赛亚军、俄罗斯拳手瓦西里·叶戈洛夫。半决赛，他将对阵古巴名将Argilagos Yannana。



56公斤级拳手海拉特•叶拉力耶夫战胜德国选手埃尔·哈格·奥马尔。半决赛，他将对阵英国拳手皮特尔·马克。



69公斤级比赛中，带伤上阵的阿布莱汗•居斯波夫战胜委内瑞拉运动员加布里埃尔·梅斯特·佩雷斯。决赛中，他将对阵里约奥运会银牌得主、乌兹别克斯坦拳手沙赫拉姆•吉亚索夫。值得一提的是，在之前的16强比赛中，裁判在第三回合因阿布莱汗的伤势停止比赛，被判输。经过申诉，裁判团一致认为前三回合阿布莱汗占据绝对优势，改判为胜。



75公斤级比赛进行的非常激烈。我国拳手阿布勒汗•阿曼库勒对阵里约奥运会和世锦赛冠军、古巴选手阿伦·洛佩斯。根据比赛结果，阿布勒汗以3：2的比分战胜对手成功晋级下一轮。半决赛，他将对阵阿塞拜疆拳手卡姆兰·沙湖苏瓦尔。



91公斤级拳手瓦西里•列维特战胜澳大利亚拳手杰森·怀特利。半决赛，他将对阵世锦赛亚军和里约奥运会铜牌得主、古巴名将埃利斯兰迪·萨文·科蒂亚。



我国重量级拳手（91公斤以上级）哈姆舍别克•霍卡巴耶夫战胜乌兹别克斯坦选手巴哈德尔·加罗洛夫。



【编译：小穆】