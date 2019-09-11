托卡耶夫总统出席哈中企业家委员会第6次全体会议

哈通社/北京/9月11日 —— 据总统府新闻局消息，正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在北京出席了哈中企业家委员会第6次全体会议，并发表讲话。

总统在讲话中指出了哈中两国之间基于相互信任和有效合作的睦邻合作关系形成历史。

«中国是哈萨克斯坦外贸和经济领最重要的合作伙伴之一。去年，两国双边贸易总额增长11.4%，达120亿美元。独立以来，中国对哈直接投资总额达200亿美元。我们认为，今天的企业家委员会第6次会议是进一步扩大两国之间商业和投资潜力的重要活动。»托卡耶夫说。

总统指出，哈萨克斯坦正努力进一步改善投资环境。

«在世界银行发布的最新营商环境报告中，哈萨克斯坦在全球190个国家当中位列第28位，跻身前30排名。独立以来，我国经济共吸引了3000亿美元外来直接投资资金，在重要国家当中位列前茅。»他说。

总统邀请中国企业家们积极利用阿斯塔纳国际金融中心证券交易所的金融活动。他同时还指出，目前该金融中心拥有250多家注册企业，成为该区域重要的金融机构。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦高度重视亚洲和欧洲之间的交通运输走廊建设和发展。他同时还称，链接亚洲和欧洲国家，以及中东国家的5条铁路和6条国际道路运输线经过哈萨克斯坦。这将中国至欧洲国家的货物运输时间缩短至15天，而传统的海运货物将花费2-3倍多的时间。

总统表示，哈萨克斯坦落实的«光明大道»国家基础设施发展项目与中国«一带一路»倡议有效对接。他同时还强调，相信共同努力下。伟大丝绸之路将得到恢复和复兴。

托卡耶夫在讲话中表示，哈萨克斯坦注重关注创新和基于现代科技的新经济发展。此外，高科技生产和工业化4.0规划对我国来说具有重要意义。总统指出，中国在新技术发展的领先地位获得了全球的认可。

«我们愿意与中国企业联合成立创新企业和IT中心。阿斯塔纳枢纽国际IT初创科技园在首都努尔-苏丹运营当中。在这里，大数据、互联网、人工智能、云技术和超级电脑领域得到了高速发展。国家为该国际科技园外籍工作人员提供简化签证、劳动和税收手续等优惠政策。»总统说。

哈萨克斯坦总统还称，两国在农业领域有着巨大的合作潜力。他同时还强调，广大的中国市场为我国出口领域带来了巨大的机遇。

«众所周知，哈萨克斯坦是全球10大高质量小麦出口国家之一。去年，我国向中国市场出口了55万吨小麦。未来，哈萨克斯坦小麦出口量预计突破200万吨。此外，我国计划向中国出口10万吨食盐。除此之外，我们愿意向中国出口奶制品、禽肉、牛肉、羊肉、猪肉、面粉、豆类和油籽作物。我们计划进一步增加有机食品生产，希望出口至中国市场。»托卡耶夫说。

总统还谈及两国在旅游领域的合作问题，邀请中国投资商成为合作伙伴。

托卡耶夫总统最后指出，哈中企业家委员会为扩大两国经贸和投资关系有着重要的作用。

全体会议上，哈中企业家委员会中方主席、中信集团董事长常振明和哈中企业家委员会哈方主席、«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫，以及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫发表了讲话。

根据会议结果，哈中两国企业家们签署了一系列商业协议。

【编译：小穆】