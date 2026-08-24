6年新增400万受益人口 哈萨克斯坦持续扩大天然气覆盖

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦持续推进天然气基础设施建设。过去6年，全国天然气覆盖率由51%提高至64.2%，新增约400万人获得天然气供应，天然气覆盖人口由910万增至1310万。

同期，哈萨克斯坦已有超过1000个居民点实现气化，新建天然气分配管网约2万公里。

2025年，全国94个居民点的35.4万余名居民接通天然气，当年新建天然气分配管网约2000公里。

2026年，天然气基础设施建设继续推进。目前共有40个项目正在实施，其中包括7个续建项目和33个新项目。预计年内还将有约3.6万人接通天然气。

在北部地区气化方面，“伊希姆—阿斯塔纳”干线天然气管道项目具有重要意义。哈萨克斯坦政府已与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）签署项目实施备忘录。

该项目建成后，将有助于保障阿斯塔纳、阔克舍套和彼得罗巴甫尔的天然气稳定供应，并进一步实现哈萨克斯坦北部地区天然气供应路线多元化。

根据总统提出的目标，哈萨克斯坦计划到2035年将人口天然气覆盖率提高至80%。

天然气气化仍是哈萨克斯坦能源基础设施建设的重要方向之一。扩大天然气供应范围有助于改善居民生活条件、促进地区发展并增强国家能源安全。