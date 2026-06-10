6月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 488.56（-1.27坚戈），外汇交易总额为3.3979亿美元（-6167.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:487.30坚戈，最高报价为1:490.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 564.67（-1.04坚戈），外汇交易总额为1106.4万欧元（+718.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:563.26坚戈，最高报价为1:566.07坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.8026（+0.0038坚戈），外汇交易总额49.8754亿卢布（-7.1739亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7651坚戈，最高报价为1: 6.8699坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.9085（-0.3837坚戈），外汇交易总额+3.8505亿元（+3.6906亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.9000坚戈，最高报价为1: 72.1900坚戈。