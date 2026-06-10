哈通社6月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月10日，星期三

6月10日是阳历一年中的第161天，离全年的结束还有204（闰年则还有205）。

世界各国/地区节日：

葡萄牙日、贾梅士日暨葡侨日，葡萄牙的国庆日，定于每年的6月10日。该日为该国爱国诗人贾梅士的忌日。1977年，新建立的葡萄牙文人政府为了凝聚散居在世界各地的葡侨的向心力，正式将这一天定名为«葡国日、贾梅士日暨葡侨日»。

日本时的纪念日 该节日是日本政府为了倡导守时的观念于1920年（大正9年）所制定，日期定为6月10日。其源自《日本书纪》记载天智天皇于10年4月25日（新历6月10日）«漏克于新台。始打候时动锺鼓。始用漏克。此漏克者天皇为皇太子时始亲所制造也。云云。»而来。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1934年 首届民间艺术大会召开。江布尔、肯宁、乌姆别特艾力等传奇民间艺人齐聚阿拉木图，拉开了哈萨克传统艺术走向现代化的序幕。

1996年 《哈萨克斯坦共和国著作权及相关权利法》通过。

1998年 新首都阿斯塔纳正式举行面向全球的历史性国际推介大典；同日，重达63吨纯铜的“祖国保卫者纪念碑”在首都市中心隆重奠基。

2000年 哈萨克斯坦国家博物馆正式对外开放。

2004年 容纳超77万册珍贵藏书的国家学术图书馆开馆。

2005年 哈萨克国立音乐学院隆重推介了国内首个符合世界顶尖声学标准的专业风琴音乐厅。

2010年 坐落于古丝绸之路咽喉、拥有“金人”及80余座萨迦时期古墓群的伊塞克历史文化保护区博物馆正式向全球游客开放。

2011年 哈萨克斯向国际展览局总部递交了阿斯塔纳主办2017年专业类世界博览会的正式申请。

2014年 欧洲哈萨克人代表在德国柏林举行小范围会谈。

2015年 时任联合国秘书长潘基文与哈外长共同为地处阿斯塔纳市中心的联合国驻哈机构联合大楼剪彩。

2015年 第五届世界和传统宗教领袖大会在阿斯塔纳举行。

2016年 阿斯塔纳世博会门票开始销售。

2017年 卢森堡驻阿斯塔纳（现努尔苏丹）总领事馆举行盛大开馆仪式。

2017年 功勋假声男高音巴特尔詹·斯马科夫在意大利法诺历史剧院举办独唱音乐会，凭借高亢婉转的古歌剧唱腔赢得欧洲主流业界媒体盛赞。

2018年 哈萨克斯坦代表团在德国首都柏林举行的残疾人游泳世界杯中夺得13枚金牌、9枚银牌和15枚铜牌。

2021年 金桥大学举行有关20世纪初中亚地区历史的研讨会，邀请国际顶级学者共同探讨二十世纪初哈萨克知识分子“阿拉什运动”对区域地缘政治的深远影响。

2024年 卫生部正式开通全国抗癌医疗服务投诉与回访呼叫中心，全方位严查推诿拒诊，强化医疗行业的合规化诊疗纪律。