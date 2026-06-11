6月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 487.89（-0.67坚戈），外汇交易总额为3.1043亿美元（-2936.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:486.86坚戈，最高报价为1:489.90坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 562.88（-1.79坚戈），外汇交易总额为4万欧元（-1102.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:562.20坚戈，最高报价为1:564.64坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7816（-0.0210坚戈），外汇交易总额81.2924亿卢布（+31.4169亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7412坚戈，最高报价为1: 6.8075坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.9308（+0.0223坚戈），外汇交易总额+1.3133亿元（-2.5371亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.8600坚戈，最高报价为1: 72.2200坚戈。