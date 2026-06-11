哈通社6月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月11日，星期四

6月11日是阳历一年中的第162天 （闰年第163天） ，离全年的结束还有203天。

世界各国/地区节日：

卡美哈美哈国王日 每年六月，夏威夷人都要庆祝“卡美哈美哈国王日”（King Kamehameha Day）。庆祝活动之一是盛大的花车游行庆典。后人为纪念卡美哈美哈国王一世，把每年6月11日定为«卡美哈美哈国王日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1991年 哈萨克斯坦成立支持新经济结构与限制垄断活动国家委员会，拉开了主权国家规范市场竞争秩序的序幕。

2002年 北哈州采林内县被正式更名为哈毕特•穆斯热珀夫县，以此向这位哈萨克现代文学泰斗致敬。

2010年 上海合作组织成员国元首理事会第十次会议在乌兹别克斯坦塔什干举行。会议后，哈萨克斯坦正式接任上海合作组织轮值主席国。

2012年 哈萨克广播电视公司被正式确立为国家级电视广播运营商，全面保障全国数字地面与卫星网络的合规化传输。

2013年 著名美国电视频道HBO制作了关于哈萨克斯坦职业拳击运动员戈洛夫金的纪录片。

2014年 在国际展览局第155届大会上，哈萨克斯坦代表团正式接过世博会会旗，标志着阿斯塔纳专项世博会的全球招商与品牌推广工作全面进入实操阶段。

2014年 一颗位于北天狮子座的14等恒星被正式命名为“阿斯塔纳之星”，并录入国际星谱。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的第五届世界和传统宗教领袖大会。

2016年 哈萨克信息和文化中心在莫斯科举行展出活动。

2017年 江布尔·扎巴耶夫街在安卡拉落成。

2017年 在明斯克举行的欧锦赛中，来自塔拉兹的13岁少女比比萨拉·阿萨乌巴耶娃以优异表现直接跨级斩获国际棋联男子国际大师称号。

2018年 哈萨克斯坦武装力量首次针对IT、智能机器人及网络安全等精准科学领域的优秀征兵青年实施专项选拔。

2021年 德哈联合举办“阿尔弗雷德·布莱姆”历史科考展。国家博物馆推出特展，用镜头与1876年的珍贵文物跨时空重现德国自然科学家眼中的十九世纪哈萨克游牧文明及当代蜕变。

2023年 哈萨克斯坦名将费奥多罗夫在泰国举行的男子46公里个人计时赛中，斩获公路自行车亚洲冠军。

2024年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦与乌兹别克斯坦签署联合投资协议，跨国共建装机容量达1860兆瓦、总投资超40亿美元的坎巴尔阿塔1号水电站。