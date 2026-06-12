6月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 489.33（+1.44坚戈），外汇交易总额为3.4563亿美元（+3519.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:488.00坚戈，最高报价为1:490.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 566.72（+3.84坚戈），外汇交易总额为41.1万欧元（+37.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:565.50坚戈，最高报价为1:567.03坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7669（-0.0147坚戈），外汇交易总额15.5552亿卢布（-65.7372亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7200坚戈，最高报价为1: 6.7999坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.3712（+0.4404坚戈），外汇交易总额6576.5万元（-6557万元）。交易过程中，最低报价为1:72.2900坚戈，最高报价为1: 72.4210坚戈。