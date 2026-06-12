哈通社6月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月12日，星期五

6月12日是阳历一年中的第163天 （闰年第164天） ，离全年的结束还有202天。

世界各国/地区节日：

世界无童工日 2002年6月，在日内瓦召开的第90届国际劳工大会决定每年的6月12日定为“世界无童工日”，同时呼吁世界各国密切关注日益严重的童工问题，并采取切实有效的措施解决这一问题。

巴西情人节 为纪念“红娘”圣安东尼奥而设，巴西人在这一天互赠礼物、共进晚餐，满城尽显南美式的热烈与浪漫。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1854年 西伯利亚哈萨克成立，其范围包括今天的阔科舍套、阿特巴萨尔、阿克莫拉和卡拉卡拉勒县，1867-1868年进行行政区改革时该区被撤销。

1864年 沙俄侵略军占领突厥斯坦城，攻城战中，在俄军少校N·维罗夫金的命令下，俄军炮兵对亚萨维陵寝进行了炮击，导致这一著名的文物古迹受损。

1924年 首届哈萨克知识分子大会在奥伦堡召开。会议开启了哈萨克民间口头文学与历史民俗的大规模搜集、编纂与学术研究工程。

1924年 中亚民族区域划界案正式通过，促成了哈萨克历史领土在哈萨克苏维埃自治共和国框架下的重新统一。

1934年 哈萨克斯坦作家协会第一次全会举行。

1957年 埃基巴斯图兹正式建市。随着煤炭产业的迅速扩张，原煤矿工人聚落正式脱胎换骨，升格为直接隶属州管辖的现代化工业城市。

1992年 哈萨克斯坦共和国同意大利建交。

2013年 哈萨克斯坦代表团出席在法国巴黎举行的国际会展局地153届大会。

2014年 俄罗斯联邦储蓄银行同2017阿斯塔纳世博会运营公司签署合作协议。

2014年 阿特劳州阿克扎伊赫乡附近发掘出一座古代萨尔马提亚人库尔干（封土堆），出土了精美黄金手镯、耳环、佩剑及青铜镜。

2015年 哈萨克斯坦新能源领域企业参加阿姆斯特丹Power Gen大展。

2015年 哈通社与越南通讯社建立全面战略互信关系。

2015年 国际原子能机构通过在哈设立低浓缩铀银行决议。

2017年 哈萨克斯坦民族和睦大会和平与和睦林荫大道在世博园区内落成。

2018 年 哈萨克斯坦设每年七月的第一个星期日为冬不拉日。

2019 年 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的就职典礼在阿斯塔纳独立宫举行。

2021年 哈萨克斯坦驻上海总领事馆与上海图书馆在中国最大的文化经济城市举办阿拜朗诵会。 该活动的目标是进一步发展两国之间的文化-人道主义和教育合作，并普及哈萨克斯坦杰出诗人和哲学家阿拜·库南拜的文学和音乐遗产。

2024年 韩国总统尹锡悦对哈进行国事访问。两国元首正式缔结关键矿产资源综合技术链条联合开发协定，将哈萨克斯坦的稀有矿产红利与韩国的现代高精尖产业链完美对接。

2024年 首都第六行政区正式定名“萨莱楚克区”。