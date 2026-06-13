哈通社6月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结6月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月13日,星期六

6月13日是阳历一年中的第164天，离全年的结束还有201（闰年则还有202）。

世界各国/地区节日：

缝纫机诞生日 1790年，英国人托马斯·山特发明缝制靴鞋用的单线链式线迹的手摇缝纫机，这台缝纫机是用木材做机体，部分零件用金属材料制造，它是世界上出现的第一台缝纫机。1841年，法国的蒂莫尼埃设计和制造了实用的双线链式线迹缝纫机，并提供全球首家缝纫厂使用。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1924年 哈萨克科学家首届代表大会在奥伦堡举行。

1996年 根据总统令，哈萨克著名电力工程师、科学技术领域博士、哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士沙夫克·什吾金荣获«人民英雄»称号。

1996年 伊斯兰开发银行行长艾哈迈德·穆罕默德·阿里访问哈萨克斯坦。

1998年 德国举行«哈萨克斯坦文化周»活动。

2011年 哈萨克斯坦中央银行与中国人民银行签署《坚戈-人民币双边货币互换协议》。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统对乌兹别克斯坦共和国进行正式访问。

2013年 哈萨克斯坦代表团出席在法国巴黎召开的国际展览局第153次大会。

2016年 QazaqGeo国家地理学会组织«吾勒套-阿拉尔»科学考察。

2017年 哈萨克斯坦人气歌手迪玛希·库达伊别尔艮荣获2017 MTV全球华语音乐盛典«最佳海外人气歌手»奖。

2019年 哈萨克斯坦成立反腐败行动署。