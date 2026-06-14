哈通社6月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结6月14日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月14日，星期日

6月14日是阳历一年中的第165天，离全年的结束还有200（闰年则还有201）。

世界各国/地区节日：

世界献血者日 每年的6月14日是世界献血者日。该主题日由世界卫生组织、红十字会与红新月会国际联合会、国际献血组织联合会、国际输血协会于2004年发起，旨在鼓励世界各国的健康人群无偿献血，并通过这一日宣传和推动全球血液安全规划的实施。6月14日为发现ABO血型的奥地利病理遗传学家卡尔·兰德施泰纳的诞辰日，为纪念他而选定了这一天。2004年6月14日为第一个世界献血者日。2005年5月24日，在第五十八届世界卫生大会上，192个世界卫生组织成员国通过决议，决定认可世界献血者日为国际性纪念日。每年各有关组织会选定一个主题和一个城市作为宣传中心。

美国国旗日 国旗日是美国的一个节日，时间定于每年6月14日，目的是纪念1777年6月14日在第二次制宪会议上美国国旗的采用。1777年6月14日，美国举行第二次制宪会议，会议上决定采用十三道条纹和十三颗星星、象征当时美国十三州的旗帜来代表美国。1949年8月3日，美国国会批准了63 Stat.492号联合议案，将6月14日定为国旗日。议案中要求总统发布年度公告以号召民众庆祝该节日，同时，联邦政府所有建筑物上都需悬挂国旗。

国际博客日 2005年6月14是第一个国际博客日(International Webbloggers'Day，InWeDay)。每年这一天，世界各国的博客们都热烈庆祝这个自己的节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1997年 巴基斯坦首都伊斯兰堡举行纳扎尔巴耶夫总统著作《时代交汇》介绍仪式。

2000年 位于突厥斯坦市的霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学举行新教学楼奠基仪式。

2011年 哈萨克斯坦发行«欧亚经济联盟10周年»纪念邮票。

2013年 哈萨克伟大诗人阿拜·库南巴耶夫的纪念碑在塔什干竖立。

2013年 欧盟与中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦）在布鲁塞尔举行了首次高层安全对话。

2015年 土耳其萨卡里亚市举行题为«哈萨克斯坦投资机遇»的哈萨克斯坦周活动。

2016年 矿产储量国际报告标准委员会（CRIRSCO）认可哈萨克斯坦勘探工作、矿产资源和矿产储量结果公开报告（KAZRC）。

2018年 欧亚国立大学考古团队在阿克莫拉州发现塞迦时期少女遗骨。此外，古墓发掘过程中有大量金饰和陶具出土。

2021年 哈萨克国家电网公司、哈萨克斯坦国有油气公司、哈萨克斯坦原子能工业国有公司、阿斯塔纳航空公司、哈萨克斯坦电信国有公司和哈萨克斯坦国家邮政公司等170多家公司的招聘信息平台Samruk Qyzmet正式投入使用。

2022年 国家元首签署总统令，追授著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫“哈萨克斯坦劳动英雄”荣誉称号，以表彰其在发展哈萨克民族音乐艺术方面作出的杰出贡献。

2024年 哈萨克斯坦国务活动家、著名东方学家、突厥学家、文化学家、作家、外交家穆拉特·穆赫塔尔吾勒·阿乌埃佐夫逝世，享年81岁。