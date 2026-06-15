哈通社6月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

（哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结6月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月15日，星期一

6月15日是阳历一年中的第166天 （闰年第167天） ，离全年的结束还有199（天）。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆民族救亡日 每年6月15日为阿塞拜疆民族救亡日，节日旨在纪念总统盖达尔·阿利耶夫1993年复出、执政。哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年8月27日建立外交关系。

吉尔吉斯斯坦消防工作人员日 1994年10月28日，吉尔吉斯斯坦政府通过决议将6月16日定为消防工作人员日。

全球风能日 自2007年起，每年的6月15日被定为“欧洲风能日”，欧洲国家纷纷举办各种活动，提高人们对风能的认识，倡导充分利用清洁能源，保护环境，实行可持续发展。当今，风能日活动已经遍及从乌克兰到美国、澳大利亚到乌拉圭广大地域，发展成为了“全球风能日”。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦驻印度大使馆举行开馆仪式。

1996年 哈萨克伟大诗人阿拜的波斯语版诗集在伊朗发行。

2011年 上海合作组织10周年纪念峰会在首都阿斯塔纳独立宫召开。

2012年 阿尔法拉比哈萨克国立大学国际关系学院开设联合国中心。

2015年 非洲联盟第25届首脑会议在南非约翰内斯堡召开，会议期间举行了2017阿斯塔纳世博会的介绍仪式。

2016年 国家学术图书馆举行题为“伟大宝石”罕见考古珠宝照片展。

2017年 哈萨克斯坦加入海牙国际私法会议。

2018年 作为阿斯塔纳市 20 周年庆祝活动的一部分，哈萨克电影展在罗马举行，放映了《哈萨克汗国》、《领袖之路》和《16 位新娘 》等影片 。

2021年 哈萨克斯坦启动了 "2021年哈萨克斯坦项目管理奖"全国竞赛，其主要目的是支持政府机构和组织在其活动中积极引进和应用项目管理方法和工具。

2021年 土耳其阿拉尼亚市将该市中心的一座花园命名为“阿拜公园”，以示对哈萨克著名文学家、教育家和哲学家阿拜·库南拜的纪念。当天，公园内还为一座全新的阿拜雕像进行了揭幕。

2022年 国家元首签署命令授予著名作家、诗人穆赫塔尔·沙罕诺夫“哈萨克斯坦劳动英雄” （Қазақстанның Еңбек Ері ）称号，以表彰他对哈萨克文学发展做出的巨大贡献。

2023年 托卡耶夫总统向中国国家主席习近平致贺电，祝贺他70岁生日。托卡耶夫总统高度评价了习近平主席为推动中国政治、社会经济和人文等领域发展，以及提升中国在国际社会的地位所做的贡献。

2023年 阿拉木图举行了著名表演艺术家尤里·波梅兰采夫雕塑揭幕仪式。