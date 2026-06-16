哈通社6月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月16日，星期二

6月16日是阳历一年中的第167天 （闰年第168天） ，离全年的结束还有198天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦医疗工作者日 1998年，根据哈萨克斯坦共和国总统的总统令，这一天被宣布为行业节日。除哈萨克斯坦以外，这一天也是亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯和乌克兰的共有节日。

南非青年节 6月16日是南非的青年节，每年的南非市民都会在这一天举行大大小小的活动以庆祝政府对年轻一代的培养和发展工作所取得的进步。1976年6月，种族隔离制度下的警察开枪打死数百名黑人青年，引发约翰内斯堡索韦托地区居民的大规模暴动，这一事件对南非最终在1994年推翻种族隔离制度起到重要的推动作用。南非青年节就是为纪念这一事件而设立的。

非洲儿童国际日 联合国儿基会于1991年宣布将每年的6月16日定为«非洲儿童国际日»，用以纪念震惊世界的南非索韦托屠杀儿童案。

国际家庭汇款日为每年的6月16日，旨在肯定移民劳动者为其国内家庭的幸福和原籍国的可持续发展做出的巨大经济贡献，同时也呼吁公营私营部门及民间团体加大投入，携手令汇款资金在发展中国家发挥最大效用。在2015年2月举办的农发基金第38届理事会上，176位成员国一致通过设立国际家庭汇款日，并写入联合国大会关于国际移民与发展的决议A/RES/71/237。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 纳扎尔巴耶夫会见联合国代表团。会中，双方并就在阿拉木图开设联合国代表处达成共识。

1993年 哈萨克斯坦总统直属战略研究院正式成立。

2000年 首都阿斯塔纳市荣获联合国教科文组织“城市-为了和平”奖。

2010年 “总统与青年”主题图片展在阿斯塔纳举行。

2011年 白俄罗斯国家图书馆举行哈萨克伟大诗人阿拜•库南巴耶夫著作首发式。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席第10届圣彼得堡经济论坛。

2017年 哈萨克斯坦国家博物馆举行题为“拜巴尔斯苏丹和他的时代”展览。

2019年 哈萨克斯坦国际象棋选手迪娜拉·萨杜瓦哈索娃在中国邢台举行的亚锦赛中夺冠。

2022年 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席在乌勒套州举行的首届全国库鲁尔泰大会。

2022年 联合国教科文组织人与生物圈计划国际协调理事会第三十四届会议决定将布拉拜国家自然公园和马尔卡阔勒国家自然保护区纳入教科文组织生物圈保护区全球网络。

2023年 世界卫生组织总干事谭德塞向哈萨克斯坦医疗工作者致以职业节日祝福。

2024年 托卡耶夫总统前往阿斯塔纳市的哈兹列特苏丹清真寺，出席宰牲和诵经祈福仪式。