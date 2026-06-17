哈通社6月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月17日，星期三

6月17日是阳历一年中的第168天 （闰年第169天） ，离全年的结束还有197天。

世界各国/地区节日：

防治荒漠化和干旱世界日 联合国大会于1994年12月通过第A/RES/49/115号决议，承认荒漠化和干旱是全球性的问题，它们影响到世界所有区域，需要国际社会共同采取防治荒漠化和干旱的行动，特别是在非洲，并宣布6月17为«防治荒漠化和干旱世界日»。

冰岛独立日 每年6月17日是冰岛独立日，同时也是冰岛国庆，属于冰岛的国定假期，庆祝1944年冰岛脱离丹麦管辖，获得独立。 冰岛人选择在这天作为国庆，是为了纪念民族运动领袖Jon Sigurdsson，他的生日是6月17日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦共和国国家安全委员会军事学院成立。

1998年 南哈州交响乐团为哈萨克著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫设立纪念碑。

2011年 纳扎尔巴耶夫出席第15届圣彼得堡国际经济论坛。

2011年 哈萨克斯坦与西班牙签署刑事事宜相互法律协助公约。

2014年 格鲁吉亚首都第比利斯举行首次“哈萨克斯坦电影周”。

2016年 为纪念首位哈萨克女医生阿克哈格兹•多斯扎诺瓦，阿克托别市举行了盛大的晚会。

2017年 太阳能公交车站开始在首都投入使用。

2019年 为实现行政系统现代化并提高其工作效率，成立了哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部以及哈萨克斯坦共和国生态、地质和自然资源部。

2021年 哈萨克斯坦共和国竞争保护和发展署交易所委员会情况中心在阿斯塔纳开始运行。