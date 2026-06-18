哈通社6月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月18日，星期四

6月18日是阳历一年中的第169天（闰年第170天），离全年的结束还有196天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆人权日 每年6月18日是阿塞拜疆人权日。2007年，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫曾签署命令宣布6月18日为阿塞拜疆人权日。

摩尔多瓦历史学家日 该纪念日于1989年设立，旨在纪念摩尔多瓦历史学家协会成立一周年。

中国端午节 端午节是中国民间的传统节日。2018年端午节是公历2018年6月18日。端午节是中国最繁忙的旅游佳节之一。在这段时间里，人们涌到城市参与各种与佳节相关的庆祝活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2006年 独立哈萨克斯坦第一颗地球静止轨道通信卫星Kazsat在拜科努尔航天发射场发射升空。

2009年 乌拉尔地区发掘出属于公元前6-2世纪的历史文物。

2013年 意大利巴勒莫举行题为“现代哈萨克斯坦的新投资机遇”的哈-意地区商业论坛。

2014年 乌斯卡曼博物馆展出了20件东哈萨克斯坦州出土的独特纪念碑。

2015年 哈萨克斯坦共和国哈萨克式摔跤联合会正式成为搏击运动和力量运动联合会成员。

2016年 《哈萨克斯坦的首都--昨日与今朝》项目正式在阿拉木图州启动。

2017年 阿斯塔纳国际戏剧节在首都举行。

2019 年 科学家在洛巴切夫斯基喀山联邦大学发现了阿拜的著作《全体哈萨克人守则》，它是用 19 世纪的突厥-鞑靼语和阿拉伯文字书写的。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席 阿斯塔纳市“金心 ” 抗疫英雄纪念碑揭幕仪式。