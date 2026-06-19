6月19日——哈萨克斯坦防空兵日

防空兵主要承担保卫国家行政政治中心、工业经济中心、武装力量集群以及重要军事和战略设施的任务，防范航空器和无人机袭击，维护国家空域安全。

目前，防空部队已配备现代化防空导弹系统和雷达站，可实现对空域的全天候监测，并及时发现和识别潜在威胁。

哈萨克斯坦防空兵军官主要由位于阿拉木图的无线电电子与通信军事工程学院培养。哈国防部表示，防空部队官兵的专业素养已在多次国际联合演习中得到验证。

近年来，防空兵正积极引入数字技术和自动化指挥系统，以提高决策效率，加强部队协同能力，进一步提升作战任务执行水平。

2025年，在卡拉干达州萨雷沙甘靶场举行的“战斗友谊”国际战术演习中，自动化指挥系统首次投入测试并取得良好效果。演习期间，参演部队重点演练了空中目标探测与拦截处置流程。

哈萨克斯坦国防部表示，高水平战备状态、军人的专业素养以及现代技术的应用，是国家防御能力的重要支柱。防空兵部队全天候守卫国家空中边界，为维护国家和公民安全发挥着重要作用。