哈通社6月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月19日，星期五

6月19日是阳历一年中的第170天 （闰年第171天） ，离全年的结束还有195天。

世界各国/地区节日：

消除冲突中性暴力行为国际日 2015年6月19日，联合国大会通过一项决议(A/RES/69/293)，宣布每年的6月19日为消除冲突中性暴力行为国际日，以提高对制止与冲突有关的性暴力行为必要性的认识，尊重世界各地的性暴力受害者和幸存者，并赞扬那些为消除这些罪行而挺身而出、勇敢奉献一生和牺牲生命的人们。选择这个日子是为了纪念2008年6月19日安全理事会通过的第1820(2008)号决议，理事会在该项决议中谴责性暴力，认为性暴力是战争武器，是和平建设的障碍。

阿尔及利亚革命日 阿尔及利亚是非洲北部阿拉伯马格里布的一个国家。每年6月19日阿尔及利亚革命日，旨在纪念1965年6月19日，副总理兼国防部长胡瓦里·布迈丁发动政变。

科威特独立日 科威特国，通称科威特，是位于西亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北岸的君主制国家，南部与沙特阿拉伯接壤，北部与伊拉克相邻，同伊朗隔海相望，其曾是英国的殖民地。1961年6月19日科威特自行宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 中国首都北京市举行“阿拜周”活动。

2006年 哈萨克斯坦投资基金网站Investfunds.kz正式上线。

2007年 根据市议会决议，塞米巴拉金斯克市正式改名为塞梅市。

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在塞梅市举行的核裁军问题会议，并提出将8月29日定为“国际弃核武器日”的倡议。

2010年 哈萨克伟大诗人阿拜•库南拜吾勒纪念雕像在阿斯塔纳竖立。

2014年 哈萨克斯坦航空股份公司负责人塔勒哈特·穆萨巴耶夫向阿克托别州州长阿基阿基米德•穆哈姆别托夫赠送利用哈萨克斯坦首颗地球遥感卫星KazEOSat-1离地700公里处拍摄的阿克托别州照片。

2014年 哈萨克斯坦与韩国签署互免签协议。

2015年 纳扎尔巴耶夫获白俄罗斯“人民友谊”奖章。

2018年 原南哈州更名为突厥斯坦州，该州行政中心亦从奇姆肯特市移至突厥斯坦市。

2019年 根据QS世界大学排名，法拉比哈萨克国立大学跻身世界210所顶尖大学之列。

2020年 比利时开设Til-Qazyna哈萨克文化中心。

2021年 国家神经外科中心拥有了中亚第一台瑞典产伽玛刀。全世界总共约有400台伽玛刀，其中一半位于美国和日本。

2023年 首次中亚国家妇女对话会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开。