哈萨克斯坦6月1日起不动产技术护照全面转为线上办理

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部发布消息称，自2026年6月1日起，全国不动产技术护照以及地籍护照（记录房屋面积、结构和技术参数的官方技术文件）补办业务将全面转为线上办理。

今后，申请人可通过电子政务门户网站eGov.kz在线提交申请，无需前往国家公共服务中心（ЦОН）办理相关手续。

根据新规，申请、缴费以及领取文件等全部流程均可在线完成。文件制作完成后，系统将自动发送至用户个人账户中的“服务历史”栏目。

数字发展、创新和航空航天工业部表示，自6月1日起，国家公共服务中心工作人员将不再受理此类申请。

申请人可按照以下步骤在线办理相关业务：

登录eGov.kz门户网站；

进入“主页—不动产—买卖与租赁”或“住房关系”栏目；

选择“签发不动产技术护照”或“签发地籍护照补办件”服务；

选择申请类型和不动产类别，并指定“公民政府”国家公司相应分支机构；

填写所需信息，完成缴费，并通过系统提供的任一电子签名方式签署申请。

相关部门表示，文件办理时间将根据不动产类别有所不同。

此外，申请人还可通过eGov mobile手机应用程序办理不动产技术护照业务。

尽管相关服务已全面实现数字化，国家公共服务中心的自助服务区仍将继续开放。对于家中没有电脑或网络设备的居民，可前往自助服务区自行提交申请。

另据了解，自2026年7月1日起，哈萨克斯坦房地产市场还将迎来两项重要变化，包括住房贷款最高利率限制政策正式实施，以及新版《建筑法典》正式生效。