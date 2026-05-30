哈萨克斯坦6月1日起启动硕士研究生入学考试报名

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学和高等教育部发布消息称，自6月1日起，全国硕士研究生入学综合测试（KT）报名工作正式启动。

根据安排，考生可于7月8日前通过官方网站app.testcenter.kz提交报名申请。综合测试将于7月20日至8月10日期间举行。

科学和高等教育部表示，报考需要创意能力测试的专业硕士项目的考生，须于6月1日至7月8日期间向相关高等院校或研究生教育机构提交申请材料。

报名期间，考生可自行选择参加考试的城市，并可在7月8日前对已提交的申请信息进行修改。考试地点、日期及具体时间将于7月14日在考生个人账户中公布。

报考科研与教学方向硕士研究生的考生需参加电子形式的综合测试，考试共分为三个部分，总分合格线为75分。

其中：

外语测试成绩不得低于25分；

学习能力测试成绩不得低于7分；

专业科目测试中，每门科目成绩不得低于7分。

考试时长为3小时55分钟。

报考专业型硕士研究生的考生则仅需参加专业科目测试，考试时间为1小时40分钟。

该类别考试最低录取分数线为30分，其中两门专业科目成绩均不得低于7分。

此外，符合以下条件之一的申请人，可通过招生委员会组织的面试，以自费方式被录取进入硕士研究生阶段学习：

根据政治和行政公务员职务目录，在领导岗位工作满5年；

根据相关行业事业单位职务目录，在领导岗位任职满5年；

在与所申请专业型硕士项目相关领域拥有不少于10年的工作经验。

另据此前报道，哈萨克斯坦“博拉沙克”国际奖学金项目和“科研实习计划”申请工作也已启动。

申请人可通过电子政务门户网站eGov.kz提交材料。其中，“博拉沙克”项目申请截止日期为10月16日，“科研实习计划”申请截止日期为10月30日。