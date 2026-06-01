哈通社6月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结6月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月1日,星期一

6月1日是阳历一年中的第152天，离全年的结束还有213（闰年则还有214）。

世界各国/地区节日：

国际儿童节 儿童节是为了宣传«保障儿童权利»、«反对虐待儿童»和«反对毒害儿童»等理念的节日。1949年，国际民主妇女联合会在莫斯科举行会议，决定定6月1日为国际儿童节。1954年12月14日，联合国教育科学文化组织定11月20日为世界儿童节（The Universal Children's Day）。它的设立是为了鼓励所有国家建立一个属于儿童的节日，最先是为促进成人与儿童之间的相互交流和了解，其次则是要人们采取行动以受益促进世界儿童的福利，并以促进确立联合国宪章保障儿童福利为目标。之后联合国于1959年11月20日通过儿童权利宣言，1989年11月20日通过儿童权利公约。

世界牛奶日 每年6月1日是世界牛奶日，2000年由联合国粮农组织发起。该节日最初由起源于二十世纪50年代法国促进牛奶消费协会提出的«牛奶日»的设想，并与1961年由国际牛奶联合会采纳（当时为每年5月第三周的周二）。2000年，联合国粮农组织确定了6月1日为世界牛奶日。

全球父母节 每年的6月1日是«全球父母节»。联合国大会在2012年通过的A/RES/66/292决议中宣布，将每年的6月1日设立为«全球父母节»，为世界各地的父母举办庆祝活动。设立«全球父母节»旨在进一步强调父母在养育子女方面所发挥的关键作用，提高国际社会和公众对于家庭在养育和保护子女方面所负有的主要责任，以及在一个充满幸福、关爱和理解的氛围中成长对子女性格发展重要性的意识。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1946年 哈萨克斯坦以苏联科学院哈萨克分部基础成立了国家科学院。

1997年 法国举行旨在纪念哈萨克著名作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫诞辰100周年的«哈萨克斯坦周»活动。

2000年 第二届中亚电影国际艺术节在阿拉木图市举行。

2003年 哈通社梳理哈萨克斯坦历史上每一天所发生重要事件纪录简报«节日、事件、人物»首期正式公布。

2009年 卡拉干达州政府在斯帕斯克纪念碑前举行政治压迫受害者纪念活动。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳市举行的«克烈汗和贾尼别克汗»纪念雕塑揭幕仪式。

2017年 总面积达7190平方米的中亚最大海洋动物乐园在首都阿斯塔纳正式开始营业。

2017年 阿斯塔纳市«光明大道»新火车站正式投入使用。